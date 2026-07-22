Im Bankensektor richtete sich der Blick auf Santander , denn die spanische Grossbank profitierte im zweiten Quartal von höheren Zinsen und anderen Erträgen. Sie übertraf bei allen wichtigen Kennzahlen die Analystenerwartungen und ist auf Kurs zu ihren Jahreszielen. Mit einem Plus von 1,4 Prozent ging die Aktie aus dem Handel. Im Schlepptau legten auch die Anteile der BBVA , von Intesa Sanpaolo , BNP oder Nordea um etwas mehr als ein Prozent zu.