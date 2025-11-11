Die europäischen Börsen hoben sich damit am Dienstag positiv vom New Yorker Handel ab. Am Vortag hatte das sich abzeichnende Ende der US-Haushaltssperre noch auf beiden Seiten des Atlantiks beflügelt, doch in den Vereinigten Staaten kam am Dienstag wieder die Skepsis der Anleger für die Bewertung der dort massgeblichen Technologieriesen zurück. Anlass dazu gab der Ausstieg des japanischen Tech-Investors Softbank bei Nvidia .