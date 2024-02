Die Vodafone -Aktien zogen am Nachmittag kurzzeitig kräftig an. Händler verwiesen auf am Markt kursierende Spekulationen um eine mögliche Transaktion in Form einer Abtrennung einzelner Geschäftsteile oder einer Übernahme. Ausserdem sorgte ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters für Fantasie, wonach die europäische Regulierungsbehörde die Regeln für Fusionen unter Mobilfunkkonzernen aufweichen könnte. Zum Handelsende war das Plus aber wieder auf 1,9 Prozent geschmolzen.