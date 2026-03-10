Gefragt waren dagegen unter anderem Bankaktien . Sie waren wegen Konjunktursorgen durch die Ölpreisentwicklung unter Druck gekommen. Auch Tourismus- und Rohstofftitel , die ebenfalls Federn gelassen hatten, erholten sich jetzt deutlich. Zu den Profiteuren gehörte ebenfalls der konjunktursensible Luxussektor. Kering und Richemont gewannen jeweils mehr als drei Prozent.