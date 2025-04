Deutliche Gewinne verzeichneten Autowerte, denn US-Präsident Donald Trump stellte der Branche zumindest zeitweise geltende Ausnahmen von seinen weitreichenden Zöllen in Aussicht. Die Autofirmen bräuchten etwas mehr Zeit, um ihre Lieferketten auf eine Teile-Produktion in den USA umzustellen, sagte Trump. Das verhalf Mercedes und BMW im EuroStoxx zu Gewinnen, besonders deutlich legten dort die Anteile von Stellantis mit plus 6,6 Prozent zu.