Der weltgrösste Bergbaukonzern BHP Group gibt die geplante Übernahme des Rivalen Anglo American nach dessen Widerstand vorerst auf. Der australische Konzern will keine verbindliche Offerte abgeben, wie er am Mittwoch weniger als eine Stunde vor Ablauf der Angebotsfrist mitgeteilt hatte. Zuvor hatte das Management des britischen Unternehmens eine Verlängerung der Frist abgelehnt. Die Papiere von Anglo American hatten am Mittwoch rund drei Prozent verloren, am Donnerstag legten sie um 1,2 Prozent zu. Die in London gelisteten BHP-Titel verloren hingegen 1,6 Prozent.