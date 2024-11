Der britische FTSE 100 gab hingegen um 0,32 Prozent auf 8.140,74 Zähler nach. Die britische Notenbank hatte am Donnerstag ihren Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. «Wir müssen sicherstellen, dass die Inflation in der Nähe des Zielwerts bleibt, daher können wir die Zinsen nicht zu schnell oder zu stark senken», sagte Notenbankchef Andrew Bailey. Falls sich die Wirtschaft wie erwartet entwickeln sollte, seien «von nun an graduelle Senkungen» wahrscheinlich. Das britische Pfund erhielt nach den geldpolitischen Beschlüssen Auftrieb, der Aktienmarkt in London geriet leicht unter Druck.