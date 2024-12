Unter den schwächsten Sektoren waren am Donnerstag die Einzelhandelswerte . Nach dem Kursrutsch am Vortag fiel das Schwergewicht Inditex um weitere 2,8 Prozent. Die enttäuschenden Zahlen des Modekonzerns zogen skeptische Analystenkommentare nach sich. So hatte die RBC den Wert auf «Underperform» abgestuft.