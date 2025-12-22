Stark unter Druck standen Aktien von Windturbinenherstellern. Denn die USA setzen die Pachtverträge für fünf Windparks, die aktuell vor der Ostküste gebaut werden, unter Berufung auf nationale Sicherheitsbedenken aus. Dies lässt erneut Zweifel an einem Sektor aufkommen, der wiederholt von der US-Regierung unter Präsident Donald Trump angegriffen wurde. So sackten Orsted um fast 13 Prozent ab, Vestas verloren knapp 3 Prozent./la/he