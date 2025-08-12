Vestas gewannen 4,7 Prozent. Die Aktien des dänischen Windturbinenherstellers profitierten von neuen Aufträgen aus den USA. Die Analysten der Citibank sprachen von einer wichtigen Nachricht. Mit dem Kurszuwachs bügelten die Papiere die Verluste vom Vortag nach den schwachen Vorgaben von Orsted aus. Am Mittwoch legt Vestas Quartalszahlen vor. Orsted kamen hingegen am Dienstag nicht auf die Beine und verloren weitere 1,5 Prozent.