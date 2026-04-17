Die Strasse von Hormus «wird für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für alle Handelsschiffe vollständig geöffnet», teilte der iranische Aussenminister Abbas Araghchi in einem Beitrag auf der Plattform X mit. US-Präsident Donald Trump hält jedoch an seiner Seeblockade für Schiffe mit einem iranischen Hafen als Start oder Ziel fest. Diese solle bestehen bleiben, bis die Verhandlungen mit Teheran abgeschlossen seien, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.