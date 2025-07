Am europäischen Markt standen einige Unternehmen mit Zahlen im Fokus. Renault hatte am Vorabend wegen trüber Aussichten seinen Ausblick für das Gesamtjahr gesenkt, was dem Autobauer einen Kurseinbruch von 18,5 Prozent und den letzten Platz im französischen Cac-40 -Index einbrockte. Dies zog auch den europäischen Branchenindex in Mitleidenschaft. Die Aktien von Konkurrent Stellantis büssten 6,1 Prozent ein.