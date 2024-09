ASML als eines der grössten europäischen Börsenunternehmen ist mit umgerechnet 326 Milliarden US-Dollar nicht viel mehr wert als das, was Nvidia am Dienstag an einem Tag einbüsste. Nachdem die Bank UBS ihre Kaufempfehlung aufgegeben hatte, fielen die Titel des Halbleiterindustrie-Ausrüsters am EuroStoxx-Ende um fast sechs Prozent. Analyst Francois-Xavier Bouvignies traut dem Unternehmen nicht mehr so hohe Ergebnissteigerungen zu, wie in jüngster Zeit gewohnt.