«Zum Monatsanfang fliesst frisches Geld in den Aktienmarkt. Das sorgt in Kombination mit einem fulminanten Turnaround an der Wall Street in der letzten Handelsstunde am Freitag für einen starken Handelsauftakt», hatte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, den freundlichen Tagesstart kommentiert. Zudem stützten am Montagvormittag Konjunkturdaten aus Europa.