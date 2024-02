In Paris schloss der Cac 40 mit einem Aufschlag von 0,65 Prozent auf 7638,97 Zähler. Dem französischen Leitindex blieb jedoch ein Rekordhoch noch versagt, dieses datiert von Ende Januar. In London ging der FTSE 100 mit plus 0,90 Prozent auf 7681,01 Punkte aus dem Handel.