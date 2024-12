«Die Optimisten sind derzeit an den europäischen Handelsplätzen nicht zu bremsen», kommentierte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Er verwies auf die Zugkraft der zuletzt rekordhungrigen US-Börsen, weiss aber auch nicht genau, woher die Antriebskraft für die Finanzmärkte letztendlich kommt. Denn betrachte man die Konjunkturdaten, entstünden mehr Fragen als Antworten. «Getreu dem Motto, 'the trend is your friend', werden einfach weiter Aktien gekauft», so Lipkow.