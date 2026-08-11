Ausserhalb der Euroregion stieg auch der schweizerische Leitindex SMI auf einen Höchststand. Offenbar war das für Anleger aber zu viel Höhenluft, denn zum Handelsende stand ein Minus von 0,40 Prozent auf 14.575,25 Punkte zu Buche. Der britische FTSE 100 gab nach zwischenzeitlichen Gewinnen um 0,17 Prozent auf 10.844,19 Zähler nach.