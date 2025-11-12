In Washington berät das Repräsentantenhaus am Mittwoch über einen zuvor im Senat beschlossenen Übergangshaushalt, der dem längsten Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte der Geschichte ein Ende bereiten könnte, sobald ihn US-Präsident Donald Trump dann ebenfalls unterschrieben hat. Laut Molnar zeichnet sich Planungssicherheit für Unternehmen und Investoren ab. Das Momentum der Monate November und Dezember, die zu den besten Börsenmonaten zählen, könne nun wieder voll zum Tragen kommen.