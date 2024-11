Im Branchentableau schlossen Technologiewerte mit US-Rückenwind zu den ursprünglich führenden Rohstoffwerten auf. Beide Teilindizes stiegen letztlich um 1,6 Prozent. In New York wurden Chipwerte als Stütze dafür angesehen, dass der technologielastige Nasdaq 100 am Freitag mit fast einem Prozent im Plus lag. Infineon und ASML folgten dem als grösste EuroStoxx-Gewinner. In der Branche macht sich neuerdings Hoffnung breit, dass neue US-Sanktionen gegen Chinas Chipbranche milder ausfallen könnten als zuletzt befürchtet.