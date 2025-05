Der EuroStoxx 50 hat am Dienstag mit moderatem Zuwachs an seinen starken Wochenauftakt angeknüpft. In der Schweiz und Grossbritannien ging es verhaltener zu. Konjunkturdaten aus Deutschland gaben keine Impulse. Daten zur US-Inflation, die im April etwas weniger stark als erwartet gestiegen war, stützten die Kurse. Von der befürchteten Inflationswelle durch Zölle sei im Verbraucherpreisindex für April nichts zu sehen, kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Marktes.