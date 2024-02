Ein positives Ausrufezeichen setzten die Papiere von Airbus , die auf ein Rekordhoch geschnellt waren und am Ende an der EuroStoxx-Spitze fast vier Prozent gewannen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtete, steht American Airlines kurz vor einer Bestellung Dutzender Schmalrumpf-Flugzeuge von Airbus. Die Aktien der US-Fluggesellschaft gaben zuletzt in New York um 0,6 Prozent nach.