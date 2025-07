Im EuroStoxx waren sie an diesem Tag dennoch nur der prozentual zweitstärkste Wert. Noch deutlicher legten die Anteile von EssilorLuxottica mit plus 5,6 Prozent zu. Die Facebook- und Instamutter Meta sei bei dem französischen Brillenkonzern eingestiegen und habe einen Anteil von knapp drei Prozent für etwa drei Milliarden Euro erworben, hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag nach Börsenschluss in Paris unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet.