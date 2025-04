An einem Tag gespickt mit vielen Unternehmenszahlen hat sich der EuroStoxx 50 am Mittwoch nahe dem Vortagsniveau aus dem Handel verabschiedet. Schwankungen am Nachmittag, die ihn mit den US-Börsen zeitweise klar ins Minus drückten, konnte er letztlich fast wieder ausgleichen. Zum Schluss stand mit 5.160,22 Punkten ein dünner Abschlag von 0,03 Prozent auf der Kurstafel.