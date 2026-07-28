Im Technologiesektor ging wie zuletzt eine Schere auf, denn die lange Zeit gemiedenen Software-Aktien erholen sich neuerdings, während im Chipsektor und bei anderen KI-Profiteuren weiterhin eine Korrektur im Gange ist. Dies führte dazu, dass die Aktien von Siemens Energy , Infineon und ASML als grösste EuroStoxx-Verlierer weiter sanken. Vor allem bei ASML machen sich Anleger neuerdings auch Sorgen um China-Konkurrenz.