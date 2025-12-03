Im Autosektor wurden Analystenkommentare auf die Waagschale gelegt. Für Stellantis sprach die Schweizer Grossbank UBS eine Kaufempfehlung aus und dies liess die Titel des europäisch-amerikanischen Autokonzerns um gut siebeneinhalb Prozent hochspringen. Bei Renault jedoch ging es mit einem Plus von einem halben Prozent verhaltener zu, nachdem Analyst Patrick Hummel eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen hatte. Bei den deutschen Premium-Herstellern Mercedes-Benz und BMW warnte dagegen die Citigroup vor Risiken in China. Ihre Papiere schlossen im Minus.