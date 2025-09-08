Im Fokus stand die Regierungskrise in Frankreich. Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Eurozone könnte schon bald ohne Regierung dastehen. Denn am Nachmittag stellte Frankreichs Premierminister François Bayrou die Vertrauensfrage. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass er sie verlieren wird. Da dieser Schritt bereits angekündigt worden war, stieg der Pariser Leitindex Cac 40 in dem insgesamt freundlichen Börsenumfeld um 0,78 Prozent.