Im Fokus standen am Dienstag auch Daten zur Inflation in der Eurozone. Diese zog im Juni leicht auf zwei Prozent an und deckte sich so mit dem mittelfristigen Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB). Nach Ansicht von VP-Bank-Ökonom Thomas Gitzel dürfte die EZB dies «mit gewissem Wohlwollen aufnehmen». Ein relativ hoher Anstieg der Dienstleistungspreise spreche aber dagegen, dass die EZB vorerst weitere Zinssenkungen lanciert.