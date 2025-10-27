In Spanien blieb der Leitindex Ibex 35 nur hauchdünn unter seinem Rekordhoch von 16.040 Punkten aus dem Jahr 2007, bevor er letztlich mit plus 0,87 Prozent auf 16.000,20 Punkte aus dem Tag ging. Der französische Cac 40 blieb mit einem kleinen Gewinn knapp unter seiner am vergangenen Dienstag erreichten Bestmarke. Der schweizerische SMI litt vor allem unter Verlusten seiner Pharmawerte und gab um 0,32 Prozent auf 12.527,59 Zähler nach.