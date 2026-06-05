Zum Schlusslicht in der europäischen Branchentabelle wurde letztlich der Rohstoffsektor , der mit minus 3,4 Prozent noch etwas mehr verlor als der Sektorindex der Technologiewerte , der den Gewinnmitnahmen an der New Yorker Nasdaq mit einem Abschlag von 2,9 Prozent folgte. In den USA werden zuletzt vor allem die heiss gelaufenen Chipwerte verkauft. Dies wirkte sich in Europa auch sehr belastend auf Werte wie Infineon oder STMicroelectronics aus.