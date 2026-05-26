Am anderen Ende der Kurstabelle lagen die Autowerte. Hier fielen Ferrari nach zuletzt gutem Lauf mit einem Kursrutsch um acht Prozent auf. Die Vorstellung des ersten Elektrofahrzeugs Luce hat die Anleger des Sportwagenbauers enttäuscht. Der Kursrutsch verdeutlicht die Herausforderungen des Luxusherstellers, auf Batteriebetrieb umzusatteln. Negative Stimmen häuften sich vor allem zum Design des Fahrzeugs - auch deshalb, weil dieses anderen bereits bekannten Fahrzeugen ähnele./tih/jha/