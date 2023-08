Nicht gut an kamen in einigen Bereichen ausserdem gesenkte Jahresziele des amerikanischen Designer-Mode-Händlers Farfetch , dessen Papiere in New York um etwa 40 Prozent einbrachen. Dies trübte auch an den europäischen Börsen die Stimmung im Luxusgüterbereich. LVMH , Kering und Hermes verloren im EuroStoxx bis zu 1,1 Prozent./tih/he