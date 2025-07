Auf der anderen Seiten hielten sich defensive Sektoren wie Telekommunikation , Pharma und Nahrungsmittel in dem unsicheren Umfeld besser. Selbst negative Nachrichten belasteten die Aktien von Spirituosen-Produzenten nicht sonderlich. So erhebt China im laufenden Handelsstreit mit Brüssel nun Zölle auf Weinbrand aus der EU. Damit werden ab dem 5. Juli Aufschläge für die Spirituosen fällig. Produkte von Unternehmen, die Preisverpflichtungen eingegangen waren, sind ausgenommen, wenn sie die notwendigen Bedingungen erfüllen. Pernod Ricard fielen nach anfangs deutlichen Verlusten am Ende nur um 0,4 Prozent.