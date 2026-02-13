Die Akzente unter den Industriewerten setzte Safran . Der französische Triebwerkhersteller verspricht sich vom Rüstungsboom und der anziehenden Nachfrage von Flugzeugbauern deutliche Gewinnsteigerungen in den kommenden Jahren. Das kam am Markt gut an. Die Aktien gewannen an der Spitze des EuroStoxx 8,3 Prozent und hatten im Verlauf ein Rekordhoch erreicht.