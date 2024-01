Unter den Einzelwerten richteten sich die Blicke unter anderem auf Philips . Die Aktie büsste an der Euronext in Amsterdam 4,4 Prozent ein. Der Hersteller von Gesundheitstechnik gab seine Zahlen zum vierten Quartal und Gesamtjahr bekannt, was Analyst Julien Dormois von Jefferies Research zu einer kritischen Anmerkung veranlasste. So hob er hervor, dass der Auftragseingang das sechste Quartal in Folge zurückgegangen war. Philips kündigte ausserdem an, den Verkauf von Beatmungsgeräten für die Schlaftherapie in den USA auszusetzen. Dies geschieht nach einer Einigung mit der US-Aufsichtsbehörde wegen fehlerhafter medizinischer Geräte.