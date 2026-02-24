Die Aktien von Novo Nordisk verloren nach dem Kurseinbruch am Vortag weitere 3,1 Prozent. Der unter Druck stehende dänische Pharmahersteller will in den USA die Listenpreise für seine zwei wichtigsten Medikamente drastisch senken. Ab 2027 soll der Preis für das Abnehmpräparat Wegovy um rund die Hälfte und jener für das Diabetes-Mittel Ozempic um gut ein Drittel fallen. Die US-Bank JPMorgan stufte die Novo-Papiere von «Overweight» auf «Neutral» ab und reduzierte das Kursziel von 350 auf 250 Kronen.