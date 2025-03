Der EuroStoxx 50 hat zu Wochenbeginn seine jüngsten Verluste ausgeweitet. Der Eurozonen-Leitindex schloss am Montag 1,49 Prozent tiefer bei 5.386,98 Punkten. Angesichts des Einflusses der US-Zollpolitik litt das Börsenbarometer weiter unter Sorgen in puncto US-Wirtschaftswachstum. Mittlerweile wird sogar befürchtet, dass die USA als grösste Volkswirtschaft der Welt in eine Rezession abrutschen könnten.