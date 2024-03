Freundlich zeigten sich auch die Pharmawerte, angeschoben durch Novo Nordisk . Mit einem Plus von gut drei Prozent erreichten die Aktien nach einer Analysten-Hochstufung ein Rekordhoch. Die DNB Bank hatte ihr Kursziel um ein Viertel auf 1000 dänische Kronen angehoben und eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Die Experten sehen in der jüngsten Übernahme des Auftragsherstellers Catalent eine wichtige Weichenstellung für die Entwicklung des mit Abstand wertvollsten Konzerns in Europa./tih/jha/