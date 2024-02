Der EuroStoxx 50 hat nach dem trüben Wochenstart wieder etwas zugelegt. Der Leitindex der Eurozone stieg am Dienstag um 0,44 Prozent auf 4885,74 Punkte und knüpfte damit an seine jüngste Rally an. Das Börsenbarometer notiert aktuell auf dem Niveau des Jahres 2000.

27.02.2024 18:29