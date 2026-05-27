In London zogen die Anteilsscheine des Einzelhändlers für Sneaker und Sportbekleidung JD Sports mit einem Plus von 5,1 Prozent an die «Footsie»-Spitze. Sie wurden angetrieben von der allgemeinen Stärke zyklischer Werte und der Einzelhandelstitel. Anleger verwiesen auch auf einen positiv aufgenommenen Zwischenbericht von Zotefoams , einem Hersteller von Schaumstoffen für Sport- und Freizeit sowie Zulieferer des US-Branchenprimus Nike . Die Titel von Zotefoams gewannen 5,8 Prozent./la/jha/