Die leichten Gewinne am Ende eines starken Börsenjahres können aber nicht über die Bedenken der Marktteilnehmer hinwegtäuschen. «Sorgen bereiten den Investoren weiterhin die steigenden Renditen am US-Anleihemarkt», so Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. «Die Entwicklung spiegelt ganz klar die Erwartung des Marktes wider, dass die Geldpolitik auch mit dem Blick ins Weisse Haus, in das Donald Trump in gut drei Wochen einziehen wird, im kommenden Jahr wieder etwas auf die Bremse treten wird, was eine weitere Lockerung angeht.»