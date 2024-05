Am Ende des Feldes lagen dagegen die Versorger . Hier hatten die Verluste der Aktien von National Grid in Höhe von fast elf Prozent auf die Stimmung gedrückt. Der britische Netzbetreiber will seine Investitionen massiv erhöhen und kündigte eine Kapitalerhöhung an. Kurzfristig belaste der Schritt zwar, mittelfristig sei er aber positiv und schaffe die Voraussetzungen für starkes Wachstum, merkten die Analysten der Bank UBS dazu an.