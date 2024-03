Am besten im europäischen Vergleich schlug sich zur Wochenmitte der Einzelhandelssektor . Er profitierte von starken Geschäftszahlen des Schwergewichts Inditex , dessen Aktienkurs um 7,7 Prozent anzog. Damit setzten sich die Titel an die EuroStoxx-Spitze und nahmen zudem ihre jüngst etwas lahmende Rekordjagd wieder auf. Der Bekleidungskonzern will nach einem Gewinnsprung im vergangenen Geschäftsjahr weiter profitabel wachsen. Im Kielwasser von Inditex ging es für die Titel des Konkurrenten H&M um 1,8 Prozent hoch.