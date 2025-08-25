Vor dem Wochenende hatten Signale für eine anstehende Leitzinssenkung in den USA den Leitindex der Eurozone noch ein Stück näher an sein Rekordhoch vom März dieses Jahres gebracht. Der Zinssenkungsoptimismus scheint nun aber verpufft, während es geopolitisch mit Blick auf die Friedensbemühungen für die Ukraine keine wirklichen Fortschritte gibt. «Eine lockerere Geldpolitik wird von Anlegern zwar begrüsst, doch auch der Kontext spielt eine Rolle», schrieb ein Marktexperte. Mit Blick auf das Wirtschaftsumfeld bestehe weiterhin erhebliche Unsicherheit.