Der EuroStoxx 50 fiel um 1,04 Prozent auf 4.811,28 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es um 1,15 Prozent auf 7.427,02 Punkte nach unten. Der britische FTSE 100 profitierte mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 8.186,35 Punkte von moderaten Kursgewinnen bei den in London schwer gewichteten Versorger- und Rohstoffaktien . In Zürich wiederum gab der SMI um 0,80 Prozent auf 12.105,54 Punkte nach.