Ebenfalls belasteten die Verluste der Papiere des Energieunternehmens SSE , die nach Zahlen und bestätigten Jahreszielen um 4,7 Prozent nachgaben. Dagegen gewannen British American Tobacco als einer der Spitzenwerte in London 7,1 Prozent. Der Milliardenverlust des Tabakkonzerns 2023 überraschte die Anleger nicht mehr, da er bereits angekündigt worden war. Dagegen kam gut bei den Investoren an, dass der Konzern nach Wegen sucht, zumindest einen Teil der Beteiligung am indischen Mischkonzern ITC zu Geld zu machen. Um 3,2 Prozent ging es nach dem Quartalsbericht des Konsumgüterherstellers Unilever nach oben.