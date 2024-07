Europaweit knüpften Ölwerte an die Schwäche des Vortages an. Der Hurrikan Beryl habe im Golf von Mexiko weniger Schäden angerichtet, als man befürchtet habe, hiess es am Markt. Das lastete auf den Ölpreisen. Entscheidend waren jedoch die Verluste des Schwergewichts BP . Der Ölkonzern hatte eine Abschreibung von ein bis zwei Milliarden US-Dollar (bis zu 1,85 Milliarden Euro) angekündigt. Hinzu kam ein negativer Kommentar des Analysten Matthew Lofting von der US-Bank JPMorgan. Der Experte sieht anderswo im Sektor mehr Potenzial. Die Aktien von BP büssten in London mehr als vier Prozent ein.