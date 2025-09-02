Etwas Ungemach bereitete ein Wechsel an der Konzernspitze von Nestle dem Aktienkurs . Dieser verlor 0,7 Prozent. Der Nahrungsmittelriese bekommt überraschend schon wieder einen neuen Chef. Laurent Freixe wurde mit sofortiger Wirkung abgesetzt - nach lediglich rund einem Jahr im Amt. Der Manager soll eine Liebesbeziehung mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin verheimlicht haben. Nachfolger wird der bisherige Nespresso-Chef Philipp Navratil.