Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Montag unbeeindruckt von den nächsten Zollankündigungen durch den neuen US-Präsidenten gezeigt. Am Sonntag hatte Donald Trump Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Einfuhren von Stahl und Aluminium angekündigt. «Man könnte meinen, die Börsen hätten sich an diese Hiobsbotschaften über das Wochenende bereits gewöhnt», fasste Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar die Gelassenheit der Anleger zusammen.