Unter den Branchen waren vor allem die defensiveren gefragt: Aktien von Lebensmittelherstellern, Konsumgüterproduzenten und Versorgern belegten die vorderen Plätze. Im SMI waren Nestle Spitzenwert mit plus 3,6 Prozent und stabilisierten sich nach ihrem Mehrjahrestief Anfang August weiter. Danone gewannen im EuroStoxx 3,2 Prozent, Pernod Ricard 2,1 Prozent und L?Oreal 1,7 Prozent. Im FTSE 100 gewannen Unilever 3,3 Prozent. Unter den Versorgern legten Iberdrola im EuroStoxx um 1,3 Prozent und United Utilities im Footsie um 3,5 Prozent zu.