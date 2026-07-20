Die Sorgen wegen des Iran-Kriegs haben am Montag weiterhin das Interesse der Anleger an europäischen Aktien gedämpft. Der EuroStoxx 50 verharrte in seiner Spanne von 6.200 und 6.300 Punkten, in der sich der Eurozonen-Leitindex schon fast zwei Wochen bewegt. Am oberen Ende dieses Bereichs bleibt die 21-Tage-Linie für ihn eine Hürde. Aus dem Handel ging er 0,06 Prozent niedriger bei 6.227,40 Zählern.